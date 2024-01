Spectacle Les exploratrices Béost, vendredi 29 mars 2024.

Spectacle Les exploratrices Béost Pyrénées-Atlantiques

Deux conteuses se sont égarées dans le labyrinthe des archives de l’Usine des Tramways à Pau. Après plusieurs années passées dans ce dédale, elles ont accumulé les trouvailles collectées au cours de leur exploration (témoignages, lettres,…) dans une grande malle qu’elles exposent aux yeux du public et d’ù vont sortir pêle-mêle des lettres de poilus, des témoignages de femmes sur le travail dans les champs (à Béost ! ), l’accouchement, les soins, des dépôts de plainte auprès du commissariat… Un moment truculent d’intimité et de complicité que vient accompagner par moments le son de l’accordéon.

Lecture Théâtralisée par la Compagnie l’Auberge Espagnole. A partir de 12ans, réservations conseillées.

Salle des fêtes

Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine culture@cc-ossau.fr

Début : 2024-03-29 19:30:00

fin : 2024-03-29 21:00:00



