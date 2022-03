Spectacle – Les Étoiles Noires : Du grenier… aux étoiles Pontarlier, 20 mai 2022, Pontarlier.

Spectacle – Les Étoiles Noires : Du grenier… aux étoiles Pontarlier

2022-05-20 – 2022-05-21

Pontarlier Doubs

Spectacle créé par des chanteurs, musiciens, danseurs, bénévoles et amateurs, pour Semons l’Espoir, afin d’améliorer l’accueil des personnes hospitalisées et de leurs fmilles. Soyez vous aussi les acteurs de cet élan de générosité, où la bonne humeur, l’émotion et le partage seront au rendez-vous.

Nouveau spectacle 2022 “Du grenier… aux étoiles”.

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Pontarlier.

lesetoilesnoires@orange.fr http://www.les-etoiles-noires.fr/

Pontarlier

