Spectacle : les émotions de la planète Wattwiller, 6 juin 2022, Wattwiller.

Spectacle : les émotions de la planète Wattwiller

2022-06-06 15:30:00 – 2022-06-06 16:30:00

Wattwiller Haut-Rhin

De retour d’un long voyage à vélo autour de la terre, Le Docteur des Émotions, à mi-chemin entre explorateur et savant fou, a appris à écouter les émotions de sa planète face aux comportements de ses habitants. Mais il a aussi ramené dans ses valises quelques bons conseils d’animaux et végétaux rencontrés ici et là. Tout au long de cette fable musicale, Le Docteur des Émotions nous bouscule avec humour, nous fait réfléchir avec des mots simples, et nous questionne sur l’avenir de l’homme.

