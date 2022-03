Spectacle Les éloges de la lenteur Jarcieu Jarcieu Catégories d’évènement: Isère

Spectacle Les éloges de la lenteur Jarcieu, 6 mars 2022, Jarcieu. Spectacle Les éloges de la lenteur Salle des fêtes Seyve Buisset 45 Route des Pépinières Jarcieu

2022-03-06 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-06 16:00:00 16:00:00 Salle des fêtes Seyve Buisset 45 Route des Pépinières

Jarcieu Isère Jarcieu EUR Deux clowns, Slowvick qui navigue lentement, et Pascale enjouée, au profil impatient. L’un dévore le temps, l’autre le goûte tendrement ! cieephemere38@gmail.com +33 6 66 46 99 82 https://cie-ephemere.com/ Salle des fêtes Seyve Buisset 45 Route des Pépinières Jarcieu

