Spectacle : Les elfes des neiges à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard, 11 décembre 2022, Vallée-de-Ronsard.

Spectacle : Les elfes des neiges à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard

2022-12-11 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-11

Vallée-de-Ronsard 41800 Vallée-de-Ronsard

Spectacle : Les elfes des neiges à Couture-sur-Loir. Les elfes enchantent les humains de leur magie voluptueuse. Leurs musiques, un savant mélange de compositions originales et de chants elfiques, emporte le public dans un atmosphère douce et féerique. Les danses elfiques ainsi que leurs visuels spectaculaires ravissent petits et grands, dans la magie de Noel. Organisé par la municipalité dans le cadre du marché de noël.

Les elfes du grand nord quittent leur territoire de glace afin de partager leur féerie avec le peuple de la Terre.

mairie.vallee-de-ronsard@orange.fr +33 2 54 72 42 03

Patrick Denis

Vallée-de-Ronsard

