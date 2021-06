Bouvron Bouvron 44130, Bouvron SPECTACLE « LES DROMADAIRES IGNORENT TOUT DU DÉSESPOIR » Bouvron Bouvron Catégories d’évènement: 44130



SPECTACLE « LES DROMADAIRES IGNORENT TOUT DU DÉSESPOIR » 2021-06-30 – 2021-06-30 La Minothèque 21 bis rue Louis Guihot

Bouvron 44130 Bouvron La scène se déroule quelque part dans un désert. Une femme arrive pour y faire du théâtre, le village est aveuglé par ses traditions machistes… Pour les amoureux des mots… Entre la tragédie grecque et le conte philosophique oriental, une pièce qui joue avec nos sourires pour mieux nous faire réfléchir sur le monde. Pour qu’une société se forge, il faut du temps et des mythes. Par la Compagnie Bulles de Zinc. Réservation obligatoire. +33 2 28 01 20 54 Pour qu’une société se forge, il faut du temps et des mythes. Par la Compagnie Bulles de Zinc. Réservation obligatoire. La scène se déroule quelque part dans un désert. Une femme arrive pour y faire du théâtre, le village est aveuglé par ses traditions machistes… Pour les amoureux des mots… Entre la tragédie grecque et le conte philosophique oriental, une pièce qui joue avec nos sourires pour mieux nous faire réfléchir sur le monde.

Adresse La Minothèque 21 bis rue Louis Guihot Ville Bouvron