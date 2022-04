Spectacle – “Les dodos” Frontenay-Rohan-Rohan, 9 avril 2022, Frontenay-Rohan-Rohan.

Spectacle – “Les dodos” Sous chapiteau Rue des Moulins Frontenay-Rohan-Rohan

2022-04-09 – 2022-04-09 Sous chapiteau Rue des Moulins

Frontenay-Rohan-Rohan Deux-Sèvres Frontenay-Rohan-Rohan

EUR 8 18 Ces oiseaux rares ont plus d’une corde à leur arc.

Quel est le point commun entre les dodos, ces oiseaux lents, ventrus et incapables de voler, et les cinq acrobates musiciens du P’tit Cirk ? A priori aucun, sinon la troublante ressemblance entre cette grosse poule et… la guitare. L’illusion fonctionne à merveille et l’instrument se transforme, sous nos yeux, en volatile dodu.

Tentant de déjouer les lois de la gravité, qu’ils soient perchés à plusieurs mètres du sol sur leurs agrès ou en équilibre sur une pyramide de guitares, ces oiseaux rares se cherchent, s’asticotent, chutent et se relèvent. Avec insolence et humour, Danielle Le Pierrès et Christophe Lelarge, fondateurs de la compagnie, mettent à l’épreuve les liens du collectif dans une chorégraphie aussi vertigineuse que poétique.

Source texte : lemoulinduroc.fr

Ces oiseaux rares ont plus d’une corde à leur arc.

Quel est le point commun entre les dodos, ces oiseaux lents, ventrus et incapables de voler, et les cinq acrobates musiciens du P’tit Cirk ? A priori aucun, sinon la troublante ressemblance entre cette grosse poule et… la guitare. L’illusion fonctionne à merveille et l’instrument se transforme, sous nos yeux, en volatile dodu.

Tentant de déjouer les lois de la gravité, qu’ils soient perchés à plusieurs mètres du sol sur leurs agrès ou en équilibre sur une pyramide de guitares, ces oiseaux rares se cherchent, s’asticotent, chutent et se relèvent. Avec insolence et humour, Danielle Le Pierrès et Christophe Lelarge, fondateurs de la compagnie, mettent à l’épreuve les liens du collectif dans une chorégraphie aussi vertigineuse que poétique.

Source texte : lemoulinduroc.fr

+33 5 49 77 32 32

Ces oiseaux rares ont plus d’une corde à leur arc.

Quel est le point commun entre les dodos, ces oiseaux lents, ventrus et incapables de voler, et les cinq acrobates musiciens du P’tit Cirk ? A priori aucun, sinon la troublante ressemblance entre cette grosse poule et… la guitare. L’illusion fonctionne à merveille et l’instrument se transforme, sous nos yeux, en volatile dodu.

Tentant de déjouer les lois de la gravité, qu’ils soient perchés à plusieurs mètres du sol sur leurs agrès ou en équilibre sur une pyramide de guitares, ces oiseaux rares se cherchent, s’asticotent, chutent et se relèvent. Avec insolence et humour, Danielle Le Pierrès et Christophe Lelarge, fondateurs de la compagnie, mettent à l’épreuve les liens du collectif dans une chorégraphie aussi vertigineuse que poétique.

Source texte : lemoulinduroc.fr

Les Dodos – Le Moulin du Roc

Sous chapiteau Rue des Moulins Frontenay-Rohan-Rohan

dernière mise à jour : 2022-03-30 par