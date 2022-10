Spectacle « Les divines biquettes » à Nuces Valady Valady Catégorie d’évènement: Valady

2022-11-26 – 2022-11-26 Nuces Valady Aveyron Valady LES DIVINES BIQUETTES par et avec Dominique Rousseau, conteuse contrebassiste, avec la Cie Les Arts Tigrés – Récit agroalimentaire sur contrebasse loopée, au café-théâtre La Diligence à Nuces.

Tarifs : 10€ le spectacle, 8€ l’assiette, 2€ le verre

Réservations àvallondecultures@gmail.com ou 06 75 13 61 35 +d’infos : lesrendezvousdevallondecultures Samedi 26 novembre, à 19h, suivi d’une assiette gourmande et dégustation de vins de Marcillac vallondecultures@gmail.com +33 6 75 13 61 35 OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC

