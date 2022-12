SPECTACLE – LES DEZINGUES DU VOCAL Valras-Plage, 14 janvier 2023, Valras-Plage OT BEZIERS MEDITERRANEE Valras-Plage.

SPECTACLE – LES DEZINGUES DU VOCAL

Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage Hérault

2023-01-14 20:30:00 – 2023-01-14

Valras-Plage

Hérault

Valras-Plage

Dans ce spectacle, le quatuor cultive l’humour noir, flirte avec l’absurde et confirma sa performance vocale et musicale, entre chansons, sketchs et saynètes!

Tout y passe : mal bouffe, commerce de la mort, sites de rencontre, directives ministérielles absurdes, tabous et diktat du bien-pensant.

Entrée libre – sur réservation.

Dans ce spectacle, le quatuor cultive l’humour noir, flirte avec l’absurde et confirma sa performance vocale et musicale, entre chansons, sketchs et saynètes!

Entrée libre – sur réservation.

Valras-Plage

dernière mise à jour : 2022-12-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE