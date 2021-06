Rouen Musée National de l'Education - centre d'expositions - Maison des Quatres fils Aymon Rouen, Seine-Maritime Spectacle : « Les demeurées », de Jeanne Benameur Musée National de l’Education – centre d’expositions – Maison des Quatres fils Aymon Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Spectacle : « Les demeurées », de Jeanne Benameur

Musée National de l'Education – centre d'expositions – Maison des Quatres fils Aymon, le samedi 3 juillet 2021, Rouen.

Musée National de l’Education – centre d’expositions – Maison des Quatres fils Aymon, le samedi 3 juillet à 19:00

Avec Sophie Amaury et Alain Fleury, production : Alias Victor « La mère, La Varienne, c’est l’idiote du village. La petite, c’est Luce. Quelque chose en elle s’est arrêté. Pourtant, à deux, elles forment un bloc d’amour. Invincible. L’école menace cette fusion. L’institutrice, Mademoiselle Solange, veut arracher l’enfant à l’ignorance, car le savoir est obligatoire. Mais peut-on franchir indemne le seuil de ce monde ? L’art de l’épure, quintessence d’émotion, tel est le secret des Demeurées. Jeanne Benameur, en dentellière, pose les mots avec une infinie pudeur et ceux-ci viennent se nouer dans la gorge. » Au final, elle rend un magnifique hommage à l’acte d’apprendre, au chemin qui mène à l’émancipation de l’être humain, et à toutes celles et ceux qui y participent, au premier chef les enseignants.

Lecture du texte « Les demeurées » de Jeanne Benameur par la compagnie Alias Victor

Musée National de l'Education – centre d'expositions – Maison des Quatres fils Aymon
185 rue Eau de Robec, 76000 Rouen

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T20:30:00

