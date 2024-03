Spectacle Les darons osent tout ! Espace Bocapole Bressuire, samedi 23 novembre 2024.

Après une tournée d’une dizaine de dates à l’automne 2023, retrouvez Les Darons Osent tout et leur espièglerie sur scène dans toute la France à partir de septembre 2024 !

Vous les retrouvez avec plaisir tous les soirs à la télé dans scènes de ménages , un si grand soleil ou en famille … Et bien sachez que ce sont avant tout de vrais amis dans la vie qui avant de devenir des stars du petit écran se sont rencontrés sur scène. Ils enchaînent sketchs et chansons à un rythme effréné.

On comprend pourquoi Michèle Bernier a choisi de les mettre en scène. Époustouflant !

Déconseillé aux moins de 12 ans.

Places assises numérotées, ouverture des portes à 19 h.

Réservation dans les lieux de vente habituels. 35 35 EUR.

Début : 2024-11-23 20:00:00

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

