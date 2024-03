Spectacle « Les créatures en voyage » Sauzé-Vaussais, mercredi 20 mars 2024.

La médiathèque la Fabrik organise avec le relais petite enfance et le Lieu d’Accueil Parent Enfant dans le cadre de la semaine de la petite enfance :

un spectacle Les créatures en voyage animé par Barbara Mandin.

Suivez en chanson la créature et ses bébés créatures, à composer et décomposer. On découvre les sens et qu’est-ce qui gargouille dans le ventre des créatures? Surprise !!!

Un spectacle cousu, conté et chanté par Barbarin Mandin, de la compagnie Piqûre d’art.

Porte ouverte de 9h à 12h côté RPE/LAEP pour faire découvrir l’espace petite enfance. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 09:30:00

fin : 2024-03-20 10:30:00

1 bis rue du baron

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mediatheque@sauzevaussais.fr

L’événement Spectacle « Les créatures en voyage » Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2024-03-13 par OT Pays Mellois