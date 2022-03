SPECTACLE LES COVOITS Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

SPECTACLE LES COVOITS Nancy, 4 mars 2022, Nancy. SPECTACLE LES COVOITS MJC Lillebonne 14 rue du cheval blanc Nancy

2022-03-04 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-04 22:00:00 22:00:00 MJC Lillebonne 14 rue du cheval blanc

Nancy Meurthe-et-Moselle On a tous une bonne raison de faire du covoiturage !

Mais quand les passagers cachent des secrets dans leurs bagages, le trajet se transforme en une aventure inattendue ! …

Pour ce spectacle, les comédiens de la FIGHT se lancent le défi d’un « road movie » improvisé où un trajet, apparemment sans encombre, se transformera en une épopée extraordinaire.

Parfois, le chemin compte plus que la destination.

Alors, n’attendez plus : attachez vos ceintures et montez à bord. +33 6 24 30 53 54 http://www.lafightimpro.com/ La FIGHT

MJC Lillebonne 14 rue du cheval blanc Nancy

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse MJC Lillebonne 14 rue du cheval blanc Ville Nancy lieuville MJC Lillebonne 14 rue du cheval blanc Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

SPECTACLE LES COVOITS Nancy 2022-03-04 was last modified: by SPECTACLE LES COVOITS Nancy Nancy 4 mars 2022 Meurthe-et-Moselle nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle