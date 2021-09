Jonzac Château de Jonzac Charente-Maritime, Jonzac Spectacle : les contes méconnus de La Fontaine Château de Jonzac Jonzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

le vendredi 17 septembre à 20:30

### Un spectacle autour des contes méconnus de Jean de La Fontaine dans le superbe théâtre Napoléon III du château de Jonzac. 2021 marque le 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Le grand auteur de fables s’est aussi illustré dans un genre tout différent : le conte libertin. Malicieux mais jamais vulgaires, Pierre Dumousseau, conteur, Rémy Ribot, chant et guitare, Benjamin Ribot, chant et violon les ont arrangés pour un moment plein d’émotion et de sourires, une potion magique excellente pour le moral.

Gratuit. Réservation recommandée. Entrée libre (selon modalités sanitaires).

