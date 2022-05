Spectacle “les contes du froid”, 19 novembre 2022, .

Spectacle “les contes du froid”

2022-11-19 – 2022-11-19

En ce début d’hiver, venez écouter les histoires naturelles d’Elise. Elle vous raconteras comment les animaux et les lutins préparent l’hiver.

Rdv à 15h pour les plus petits et à 17h pour les plus grands.

RDV à la salle Simone Veil. Animation gratuite.

