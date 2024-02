Spectacle « Les contes de Mère nature et ses petits secrets de fabrication » Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos, samedi 27 avril 2024.

Spectacle « Les contes de Mère nature et ses petits secrets de fabrication » Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos Landes

Coup de jeune à la médiathèque !

Par la compagnie du Miel Noir

Mère Nature, en personne, vient nous raconter quelques anecdotes et quelques unes de ses merveilleuses créations. Elle se confie également en tant que maman, toujours inquiète pour ceux qu’elle aime. A travers quatre contes étiologiques, nous découvrirons Mère Nature, dans toute sa beauté et toute sa fragilité. Un spectacle conté où la magie des mots, des gestes et des objets, vient nourrir les yeux, les oreilles et le coeur.

4 ans et +, accompagn » d’un adulte

Réservation dès le 16 avril par téléphone ou sur place

RDV à la médiathèque à 10h30. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:30:00

fin : 2024-04-27 11:30:00

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Spectacle « Les contes de Mère nature et ses petits secrets de fabrication » Tarnos a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Seignanx