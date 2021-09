Spectacle “Les Colocataires” – Tonnerre Tonnerre, 11 septembre 2021, Tonnerre.

Spectacle “Les Colocataires” – Tonnerre 2021-09-11 – 2021-09-12

Tonnerre Yonne Tonnerre

10 10 EUR Le show culte improvisé, 2 improvisateurs pour 2 fois plus de plaisirs ! Donnez leur des thèmes et ils vous en ferons un moment unique de divertissement ! Les Colocataires inventent avec brio des situations cocasses, improbables ou simplement véridiques. Les relations se nouent, les psychologies s’affrontent, les répliques font mouche et les rires fusent. Souvent pris à partie, le public participe activement à leurs improvisations et leur met de sérieux bâton dans les roues. Samedi 11/09 à 21h et dimanche 12/09 à 15h au Cinéma-théâtre de Tonnerre.

+33 3 86 55 14 48 https://www.billetreduc.com/266699/evt.htm

