SPECTACLE LES CLOPAINS JUNIORS Beyren-lès-Sierck, 6 juin 2022, Beyren-lès-Sierck.

Les Clopains Juniors, élèves de la classe de théâtre, présenteront les pièces « Trouillet et la princesse Vaillance » et « Making off ».

Le synopsis de Trouillet et la princesse Vaillance : Marraine la fée s’est trompée quand elle a distribué ses dons à la princesse Vaillance et au prince Trouillet. L’une porte la culotte et manie l’épée, prête à affronter sorcières et brigands et l’autre est d’une grande beauté mais il s’évanouit à la seule vue d’une araignée.

+33 6 76 30 54 11

