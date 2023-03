SPECTACLE – LES CHICHE CAPON, 31 mars 2023, Servian .

SPECTACLE – LES CHICHE CAPON

Rue Occitanie Servian Hérault

2023-03-31 21:00:00 – 2023-03-31

Servian

Hérault

On découvre les membres du quatuor sous un jour qu’on ne leur connaissait pas. Ils se dévoilent tour à tour, nous montrent leurs secrets, nous invitent dans leurs intimités… Et puis s’en vont comme s’ils n’allaient jamais plus revenir…

Réservation sur le site de La Parenthèse.

+33 6 09 96 00 37

