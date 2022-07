Spectacle : les châteaux de sable

2022-07-29 21:00:00 – 2022-07-29 23:00:00 Sur un banc public, posé sur du sable, une guitare joue. Toute seule !

Les passants qui la contemplent ont des silhouettes sacrément familières, à l’air bien connu. Comme une chanson de Brassens…

Trois personnages se rencontrent autour de ce mystère. L’un est pressé, l’autre prend son temps, et la troisième emprunte la parole des autres pour raconter une drôle d’histoire. Et puis de temps en temps, leurs voix se mêlent pour chanter…

Sorte de conte philosophique sur le temps qui passe, fable musicale entre plage et pavés, ce spectacle est librement inspiré de la chanson éponyme de Georges Brassens, Les châteaux de sable. 20h : Repas

21h : Spectacle Repas, boissons et spectacle en participation financière libre et nécessaire…

