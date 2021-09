Orléans Médiathèque Argonne Loiret, Orléans Spectacle : Les carottes sont crues ! Médiathèque Argonne Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Médiathèque Argonne, le vendredi 29 octobre à 16:00

«Vous découvrirez que la carotte n’a pas toujours été de couleur orange. Vous saurez comment la pomme de terre devint célèbre partout. Vous frissonnerez devant l’énorme navet qui sort des entrailles de la terre. Vous ne regarderez plus les pépins de citrouille comme avant… Car avant d’aller faire la fête dans vos assiettes, tous ces légumes vous livreront leurs secrets…» À partir de 4 ans (public familial), durée : 1h En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil) .

Sur réservation au 02 38 68 45 45 ou auprès des bibliothécaires.

Compagnie Allo maman bobo, avec Kristof Le Garff et Laurent Fradin Contes théâtralisés avec marionnettes. Médiathèque Argonne 1, Place Mozart – 45000 Orléans Orléans Loiret

2021-10-29T16:00:00 2021-10-29T17:00:00

