Spectacle – Les bridages du pire Hinx, 23 juin 2022, Hinx.

Spectacle – Les bridages du pire Pôle culturel 112 route de Dax Hinx

2022-06-23 20:30:00 – 2022-06-23 22:30:00 Pôle culturel 112 route de Dax

Hinx Landes Hinx

EUR 0 0 Les Brigades du Pire c’est un duo comique composé de Jérôme Destruhaut et Michel Casbas ( ex Duo des Non ) qui animent l’émission d’humour de loin la plus barrée, la plus déjantée de France Bleu Gascogne.

Depuis bientôt 15 ans, les Brigades du Pire proposent une plongée délirante dans la vie du petit village imaginaire de Roquepouy. Geneviève Castay, Abel Ducournau, le Père Adrien Pouillet curé du village, Gaston Moustey le maire de la commune… une galerie de personnages hauts en couleurs et ils seront tous là !

Ça pique les oreilles, ça pleure de rire et ça ne fait que du bonheur dans les esprits ! Une heure de n’importe quoi ? Pas si sûr… disons plutôt qu’on est dans la caricature…

+33 5 58 46 50 50

Les Brigades du Pire – Sp’Hinx

