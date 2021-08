Châteaumeillant Châteaumeillant Châteaumeillant, Cher Spectacle : “Les Braises ” de Sandor Marai Châteaumeillant Châteaumeillant Catégories d’évènement: Châteaumeillant

Cher

Spectacle : “Les Braises ” de Sandor Marai Châteaumeillant, 21 août 2021, Châteaumeillant. Spectacle : “Les Braises ” de Sandor Marai 2021-08-21 20:30:00 – 2021-08-21

Châteaumeillant Cher Châteaumeillant Lecture spectacle “Les Braises ” de Sandor Marai, spectacle créé par le Domaine de l’Acteur. Nicolas Vaude – Jean Paul Zennacker. Nombre de places limitées, nous vous conseillerons de réserver. Entrée soumise aux règles sanitaires en vigueur. Lecture spectacle “Les Braises ” de Sandor Marai, spectacle créé par le Domaine de l’Acteur. Nicolas Vaude – Jean Paul Zennacker. Nombre de places limitées, nous vous conseillerons de réserver. Entrée soumise aux règles sanitaires en vigueur. +33 6 80 54 87 44 Lecture spectacle “Les Braises ” de Sandor Marai, spectacle créé par le Domaine de l’Acteur. Nicolas Vaude – Jean Paul Zennacker. Nombre de places limitées, nous vous conseillerons de réserver. Entrée soumise aux règles sanitaires en vigueur. ad2t dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Châteaumeillant, Cher Autres Lieu Châteaumeillant Adresse Ville Châteaumeillant lieuville 46.56209#2.19608