18:30 20:00

Gratuit : oui L’Accoord organise une tournée dans les quartiers nantais pour diffuser le nouveau spectacle des compagnies Faï et FeuNonBulle. Intitulé “Les Bourgeons de Somnia”, ce spectacle d’arts de rue propose des jeux pyrotechniques et des jongles de feu qui illumineront les nuits de novembre. Convient pour toute la famille. Une buvette avec des boisssons chaudes sera accessible. CSC Pilotière adresse1} Doulon – Bottière Nantes 44300 Doulon – Bottière 02 40 50 32 44 http://www.pilotiere-pinsec.fr/ pilotiere@accoord.fr

