Spectacle « Les Bonnes » Théâtre 14 Paris, mardi 27 février 2024.

Du mardi 27 février 2024 au samedi 23 mars 2024 :

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. payant

Spectacle théâtral sur l’expérience de l’enfermement.

Tous les soirs Claire et Solange inventent des histoires, se fardent, s’habillent et jouent à être une autre pour échapper à la trivialité de leur quotidien. La théâtralité est ici un exutoire salvateur, une respiration dans cette atmosphère confinée et délétère.

Du mardi 27 février au samedi 23 mars 2024 au Théâtre 14. Mardi, mercredi et vendredi à 20h/Jeudi à 19h/Samedi à 16h.

Durée : 1h10

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014

Contact : https://theatre14.mapado.com/event/274591-les-bonnes +33145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.facebook.com/Theatre14 https://www.facebook.com/Theatre14 https://theatre14.mapado.com/event/274591-les-bonnes

Eliott Aubin