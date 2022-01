Spectacle : Les Bercés Villé, 1 février 2022, Villé.

Spectacle : Les Bercés Villé

2022-02-01 17:00:00 – 2022-02-01

Villé Bas-Rhin Villé

EUR Le bercement, cet étrange balancement comme le tic-tac d’une pendule, accompagne toute notre vie et nous dit le temps, le tempo, la musique… Le silence, la suspension et la respiration, pour reprendre de plus belle le cours de la vie.

Du bercement de l’enfant dans les bras, de l’étreinte amoureuse d’un slow… on berce, on se berce, on enlace, on s’enlace… pour dire, se dire, écouter… s’écouter…

Les bras et les mots enveloppent et racontent le dehors, la vie, le temps et cet aller-retour qui raconte l’intimité de la relation parents/enfants nous parle aussi de la force symbolique du don…

Car le bercement nous dit aussi : je donne et je reçois.

« Les bercés » sera un spectacle conté, chanté, qui nous racontera, nous invitera à bercer les plus petits, à jouer avec les un peu plus grand. Grands et petits seraient ainsi amenés délicatement à se mettre en jeu, en mouvement, main dans la main, dans ce mouvement de balancier.

Ce sera un spectacle pour dire de ne pas oublier de les bercer, ces enfants qui parfois s’agitent. Un moment partagé pour se souvenir que les (enfants) « bercés » grandissent dans le mouvement de la vie qui va et qui vient… Un bercement qui, étrangement, permet de se poser et de s’apaiser pour mieux repartir…

