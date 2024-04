SPECTACLE LES BELLES-SOEUR Champigneulles, vendredi 5 avril 2024.

SPECTACLE LES BELLES-SOEUR Champigneulles Meurthe-et-Moselle

Vendredi

Francky invite dans sa nouvelle maison de campagne ses deux frères et ses belles-sœurs. Qu’est-ce qu’une belle-sœur ? Une pièce rapportée qui doit trouver sa place dans une tribu. Là, elles sont trois et aucune ne ressemble à l’autre. Et puis, il y a le grain de sable qui va faire exploser les non-dits, les fantasmes, les mensonges, les faux-semblants et les couples…. C’est Talia, la ravissante secrétaire de Francky,

que les deux autres frères ont très bien connue, elle est aussi invitée. C’est aussitôt la panique chez les hommes et la suspicion chez les femmes.

réservation à partir du 7 mars 2024 au 03 33 34 23 33

champigneullais gratuit

extérieurs 9€

étudiants -25 ans 4.50€Tout public

9 EUR.

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05 22:00:00

26 Rue Philippe Martin

Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est

