Médiathèque de Donzy, le samedi 4 décembre à 10:30

Spectacle “les bambous valises” par la Compagnie du bateleur Durée 1h Dès 18 mois, gratuit, sur réservation Mécane et Ch’mine invitent Bambou Tchou dans leur petit train et partent à la recherche de l’Oiseau-Bambou … Leur aventure est accompagnée d’histoires, de musiques et de chansons issues des cultures rencontrées aux quatre coins du monde. Dans ce périple, l’Oiseau-Bambou symbolise l’imaginaire et la créativité. Il invite au voyage, à la découverte, et à la rencontre. Mais où se trouve-t-il ?

Gratuit sur inscription, pass sanitaire

2021-12-04T10:30:00 2021-12-04T11:00:00

