Spectacle “Les artisans du songe” L’Oscillo-théâtroscope, 15 avril 2022, Cenon.

Spectacle “Les artisans du songe”

L’Oscillo-théâtroscope, le vendredi 15 avril à 20:45

_La pièce Les artisans du songe est inspirée de la comédie classique “Le songe d’une nuit d’été” de William Shakespeare. Nous allons vous raconter l’histoire d’artisans d’une ville qui organisent un spectacle pour animer le mariage du Duc de la région. Un événement exceptionnel, et surtout historique, qu’il ne faut pas rater ! Tout doit être parfait ! _ _La metteure en scène, Quince, va choisir les meilleurs artisans de la ville pour présenter sa plus belle pièce de théâtre et ainsi réjouir le duc, la duchesse et leurs invités ! Les artisans, Bottom, Flûte et Snout, nous dévoilent l’envers du décor, les coulisses des préparatifs de la pièce. _ _Entre scènes improvisées et scènes classiques, les artisans du songe vont préparer et jouer devant vous, invités de ce mariage historique, la tragédie de Pyrame et Thisbé . Nous avons choisi de travailler sur cette pièce, car William Shakespeare est un classique très souvent classé comme un auteur tragique. Hamlet, Richard III le sont évidemment. Nous voulons proposer un spectacle autour de l’univers de William Shakespeare pour monter son attrait pour la comédie. _ _Cette pièce nous permet aussi de transmettre, avec une mise en scène moderne, en extérieur, les mots de Shakespeare. Chaque personne pourra y trouver son compte: les adultes grâce au texte et aux situations comiques, les enfants grâce aux interactions entre eux et les comédien.nes, en plus des costumes joyeux et colorés des personnages._

10e / sur réservation

La cie d’Ockham monte sur les planches de l’Oscillothéâtre à la découverte des “artisans du songe”.

L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:45:00 2022-04-15T22:00:00