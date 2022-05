Spectacle les années 80 : la tournée Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’évènement: Finistère

Plougonvelin

Spectacle les années 80 : la tournée Plougonvelin, 28 juillet 2022, Plougonvelin.

2022-07-28

Plougonvelin Finistère Concert exceptionnel au théâtre de verdure du Fort. Avec Lio, Partenaire Particulier, Julie Pietri, Début de Soirée, Los del Mar, Les Avions. 3 h de spectacle 100 % live. Réservation dans les grandes surfaces, auprès de l’Office de Tourisme à Plougonvelin et sur www.francebillet.fr. +33 6 61 24 02 29 Concert exceptionnel au théâtre de verdure du Fort. Avec Lio, Partenaire Particulier, Julie Pietri, Début de Soirée, Los del Mar, Les Avions. 3 h de spectacle 100 % live. Réservation dans les grandes surfaces, auprès de l’Office de Tourisme à Plougonvelin et sur www.francebillet.fr. Rue de Bertheaume Fort de Bertheaume Plougonvelin

