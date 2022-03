Spectacle “les amuseurs d’arbre” Parc du château de Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Parc du château de Flers, le dimanche 5 juin à 15:00

Un spectacle plein d’histoires qui sillonnge l’arbre de haut en bas. Approchez discrètement d’un arbre. Regardez dans les hautes branches. Vous les verrez peut-être chuchoter et fredonner au creux de l’écorce. Billy et Maz sont amuseurs d’arbres. Ils sillonnent le monde entier pour raconter et chanter des histoires d’arbres… Mais juste aux arbres. Il faut dire qu’ils ont un peu peur des humains. Si vous êtes gentils et souriants, vous pourrez peut-être faire leur connaissance… Spectacle suivi d’une animations à la grimpe d’arbre avec “Escapades branchées” [http://www.t7l.com/](http://www.t7l.com/) Les amuseurs d’arbre suivi d’une animation à la grimpe d’arbre Parc du château de Flers Avenue du château, 61100 flers Flers Orne

2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T18:00:00

