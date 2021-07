Landerneau Landerneau Finistère, Landerneau Spectacle : Les amours sous-marines Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Médiathèque Per Jakez Helias
1 Rue de la Petite Palud
Landerneau

Landerneau Finistère Landerneau Dans le cadre du report du festival Grande Marée, la médiathèque vous propose le mercredi 13 juillet à 18h le spectacle Les Amours sous-marines de Luigi Rignanèse et Julien Baudry. Cette fable animalière vous fera découvrir le pouvoir du rêve et les métamorphoses de l’Amour.

L’histoire : au fond de la mer, au milieu d’une grande solitude, une huître fermée se pose. Pile au centre de l’ermitage de Bernard l’Ermite, qui n’est pas content de voir son espace méditatif de solitaire envahi par une présence féminine… Il s’ensuivra bien des aventures… étonnantes car les règles du monde sous-marin sont bien différentes de celles de la surface ! Sur inscription

Dès 6 ans

Lieu Landerneau
Adresse Médiathèque Per Jakez Helias 1 Rue de la Petite Palud