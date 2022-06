SPECTACLE LES ALLUMEURS D’ÉTOILES

2022-08-20 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-20 22:00:00 22:00:00 Un spectacle de crépuscule, un hymne à l’espoir. À travers des saynètes chorégraphiées, émerveillement garanti autour d’un spectacle onirique, poétique et visuel, inspiré par le monde des étoiles. Il mêle interactivité, musique, textes poétiques, jeu de comédiennes, chants lyriques, chorégraphies sur échasses, jeux de lumières et pyrotechnies. Un moment féérique sur le thème des étoiles par la compagnie Lilou. Cette manifestation est proposée par Tourisme Sarrebourg Moselle Sud. Le + : dès 16h00, sur le même site, retrouvez un marché paysan organisé par l’AMEM (Association Mosellane d’Economie Montagnarde) ainsi qu’une buvette, des animations et de la restauration. dernière mise à jour : 2022-06-01 par

