Spectacle : Les afters de Noël



2022-12-01 – 2022-12-07

1 décembre : Chants et danses Grecques avec l’association Phil hellénique lliade et l’Office Mulhousien des Arts Populaires

15 décembre : Spectacle musical par la chorale Alliance, le choeur Euphoria de l’ASCA, le rouge et Noir et l’ensemble Mosaique et l’Office Mulhousien des Arts Populaires

22 décembre : Spectacle folklorique avec La Polonia, le groupe culturel des Portuguais, la Sundgauvia et l’Office Mulhousien des Arts Populaires

