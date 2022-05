Spectacle les 30 ans de l’ensemble Matheus Plougonvelin, 14 mai 2022, Plougonvelin.

Spectacle les 30 ans de l’ensemble Matheus Rue du Stade Espace Kéraudy Plougonvelin

2022-05-14 – 2022-05-14 Rue du Stade Espace Kéraudy

Plougonvelin Finistère

Organisation : Le Quartz, Scène nationale de Brest; Direction Jean-Christophe Spinosi. Infos / résas : www.lequartz.com / 02 98 33 95 00.

Que de chemins parcourus depuis la création du Quatuor puis de l’Ensemble Matheus il y a trente ans !

Pour fêter cet anniversaire, Jean-Christophe Spinosi et l’Ensemble nous ont concocté un Festival d’airs baroques et de concertos, où bien sûr Haendel et Vivaldi auront une place de choix… mais pas que, tellement on connaît leur appétence pour les surprises.

Que la fête commence !

+33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/

Organisation : Le Quartz, Scène nationale de Brest; Direction Jean-Christophe Spinosi. Infos / résas : www.lequartz.com / 02 98 33 95 00.

Que de chemins parcourus depuis la création du Quatuor puis de l’Ensemble Matheus il y a trente ans !

Pour fêter cet anniversaire, Jean-Christophe Spinosi et l’Ensemble nous ont concocté un Festival d’airs baroques et de concertos, où bien sûr Haendel et Vivaldi auront une place de choix… mais pas que, tellement on connaît leur appétence pour les surprises.

Que la fête commence !

Rue du Stade Espace Kéraudy Plougonvelin

dernière mise à jour : 2022-04-20 par