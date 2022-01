SPECTACLE ‘L’ÉPICERIE ARTISTIQUE ITINÉRANTE’ Montiers-sur-Saulx Montiers-sur-Saulx Catégories d’évènement: Meuse

Montiers-sur-Saulx

SPECTACLE 'L'ÉPICERIE ARTISTIQUE ITINÉRANTE' Montiers-sur-Saulx, 11 février 2022

2022-02-11 17:00:00 17:00:00 – 2022-02-11 19:00:00 19:00:00

Montiers-sur-Saulx Meuse Montiers-sur-Saulx L’épicerie artistique itinérante, Sortie de résidence de la Cie Caravanes. Bruit de moteur, un camion arrive, klaxonne tel le commerçant d’antan, et en un clin d’œil une famille d’épiciers, « Les Goulards », se pose sur la place du village. Ils ouvrent un théâtre fait de produit locaux, de musique, de marionnette et de poésie.

L’un des frères va se poser beaucoup de questions politiques. L’autre goûtera-t-il à l’amour ? Dans tous les cas malgré leurs ventes originales de produits locaux détournés artistiquement, les épiciers ne repartiront du village pas comme ils sont arrivés… Ouverture en continu de 17h à 19h Bar ouvert à l’issue du spectacle +33 3 29 78 66 60 https://ecureypolesdavenir.com/lepicerie-artistique-itinerante/ Montiers-sur-Saulx

