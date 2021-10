SPECTACLE : LEONA Clermont-l’Hérault, 13 novembre 2021, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault Hérault Clermont-l’Hérault

6 EUR À 16h30, au théâtre Le Sillon, La Mal Coiffée vous propose “Leona”, récit initiatique conté et chanté. Leona est le parcours initiatique d’une jeune fille dont les lointains ancêtres sont des lions. Dans son clan, les hommes sont des chasseurs, d’excellents cavaliers et connaissent le monde sauvage, tandis que les femmes cultivent jardin, musique et poésie. Elle grandit nourrie de ses transmissions apparemment antagonistes, mais refuse de suivre uniquement le chemin tout tracé des femmes qui lui est réservé. Elle se crée son propre chemin et ouvre une nouvelle voie dans la tradition de son clan… Le récit suit la structure des contes classiques et donne à entendre une histoire originale où l’enfant héros, l’enfant-lion, forge son destin en affrontant de multiples épreuves. Inspiré du roman d’Henry Bauchau, Diotime et les lions, ce poème narratif occitan a été écrit et mis en musique par Laurent Cavalié. Essentiellement contée en français par l’une des interprètes, l’histoire est sublimée par les chants puissants de La Mal Coiffée, sculptés par des percussions telluriques. Une ode vibrante à la liberté et à l’imaginaire.

+33 4 67 44 31 63

