2023-04-27 20:00:00 – 2023-04-27 20:00:00 Sur réservation. Un road trip. Une chercheuse, Jane et l’employé sans histoire d’un laboratoire de recherche gouvernemental, Robin, s’enfuient sur les routes du Nevada. Avec eux, un des sujet d’étude du laboratoire : une enfant sauvage. Découverte par des randonneurs, elle semble n’avoir jamais été en contact avec notre monde et ne parle aucune langue connue mais possède un don extraordinaire. Elle devient un objet de curiosité scientifique et d’expérience. Jane la fait s’évader. dernière mise à jour : 2022-10-21 par

