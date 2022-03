Spectacle : “L’enfant Nine” – Mercredi 13 avril Médiathèque, 13 avril 2022, Pibrac.

Spectacle : “L’enfant Nine” – Mercredi 13 avril

Médiathèque, le mercredi 13 avril à 16:30

**Présentation du conte :** Il était une fois une enfant qui rêvait d’aller explorer le monde extérieur, et en particulier la Grande Forêt mystérieuse, juste à côté de son village… Invoquant l’imagination débordante de son jeune public, la conteuse-chanteuse Lily Westphal tisse une aventure rocambolesque aux allures de voyage initiatique et plonge son auditoire dans un univers sonore et musical qu’elle crée en direct. A l’aide d’une machine électronique nommée « looper », elle nous emmène dans l’univers de Nine et de ses étonnants compagnons : un bébé géant, un arbre chanteur, un monstre gluant qui fait du rap… Ouvrez grand vos oreilles car vous n’êtes pas au bout de vos surprises !

Sur réservation

Conte sonore et musical

Médiathèque 40 Rue Principale, 31820 Pibrac Pibrac Haute-Garonne



