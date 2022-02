SPECTACLE ‘L’ENFANT ET LES SORTILÈGES’ Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Bar-le-Duc Meuse « Je n’aime personne ! Je suis très méchant ! »

Pour ne pas avoir fait ses devoirs, un enfant est privé de goûter et puni jusqu’au soir. De rage, il renverse la théière, étouffe le feu dans la cheminée, déchire ses cahiers, détraque l’horloge et martyrise un écureuil. Ivre de sa toute puissance, il cherche le repos dans un fauteuil au milieu de ce monde dévasté… Mais voilà que les objets et les animaux sont bien décidés à lui donner une leçon ! Jazz, valse, danse espagnole, sarabande néo-classique, toutes les influences se déploient dans une forme d’enchantement : un opéra kaléidoscopique.

(spectacle dès 7 ans)

