Spectacle – L’endormi Saint-Brieuc, 26 novembre 2021, Saint-Brieuc.

Spectacle – L’endormi Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

2021-11-26 20:00:00 – 2021-11-26 21:00:00 Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit

Saint-Brieuc 22000 Saint-Brieuc

[Festival De Beaux Lendemains / Festival Art, Enfance, Jeunesse]

Victoire a dix ans. Son frère Isaac a quinze ans. Isaac c’est le boss du quartier, celui qui cogne et ne rate jamais sa cible.

Joséphine c’est la mamie câline de Victoire et d’Isaac, celle avec qui ils regardent des vieux films. Jusqu’ici tout va à peu près bien.

Mais depuis quelques jours il paraît qu’Isaac se repose. Les bastons ça épuise pense Victoire mais Victoire ne sait pas que son frère est entre la vie et la mort, la dernière baston a mal tourné.

« L’endormi » est un récit rap contemporain pour la jeunesse et toute la famille.

+33 2 96 01 51 40

[Festival De Beaux Lendemains / Festival Art, Enfance, Jeunesse]

Victoire a dix ans. Son frère Isaac a quinze ans. Isaac c’est le boss du quartier, celui qui cogne et ne rate jamais sa cible.

Joséphine c’est la mamie câline de Victoire et d’Isaac, celle avec qui ils regardent des vieux films. Jusqu’ici tout va à peu près bien.

Mais depuis quelques jours il paraît qu’Isaac se repose. Les bastons ça épuise pense Victoire mais Victoire ne sait pas que son frère est entre la vie et la mort, la dernière baston a mal tourné.

« L’endormi » est un récit rap contemporain pour la jeunesse et toute la famille.

Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2021-10-28 par