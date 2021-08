Spectacle “L’encyclopédie du Geste Ouvrier”, suivi d’une rencontre avec l’anthropologue Nicolas Adell Salle polyvalente de Cieux, 18 septembre 2021, Cieux.

Salle polyvalente de Cieux, le samedi 18 septembre à 18:00

### Conférence dansée de la compagnie Sylex, autour des corps au travail, de la mémoire du geste, suivie d’un échange avec l’anthropologue Nicolas Adell. ### **Spectacle l’Encyclopédie du geste Ouvrier** L’_Encyclopédie du Geste Ouvrier_ est un spectacle de la compagnie Sylex, dirigée par Sylvie Balestra, chorégraphe qui se nourrit de l’observation anthropologique et de l’écoute des savoirs intimes et singuliers d’individus en mouvement au sein d’une communauté de travail, sportive, géographique… _”Entre 2012 et 2014, j’ai mené deux années de terrain en usine, auprès d’ouvriers. Je répondais ainsi à la commande du Pôle Culturel Fumélois en Lot-et-Garonne (47), pour une création artistique autour du travail. Le contexte a rendu ce projet très intense : plusieurs entreprises étaient menacées de fermeture pour raison économique, l’amiante, de son côté y causait bien des dommages humains. L’usine de Métallurgie – symbole de la ville – comptait alors 138 ouvriers et seulement 38 à la fin du projet._ _Du dialogue établi avec ces hommes et femmes qui ont donné leurs corps à leurs entreprises, de leurs témoignages, de cette imprégnation, est née une partition vivante,_ Pièce ébauchée_. J’ai choisi que ce spectacle soit dansé dans des usines encore en activité : la création s’est déroulée dans la briqueterie Tellus Ceram à Monsempron-libos en Mai 2014._ _D’autres projets et commandes m’ont amené à être au plus près de travailleurs : infirmières, agents communaux et même des sportifs professionnels._ _J’ai décidé de réactiver ces archives, collectages, vidéos et sons pour constituer une conférence dansée.”_ Sylvie Balestra Dans cette conférence dansée, Sylvie Balestra prend la parole pour s’adresser directement au public et évoquer sa démarche artistique : comment elle fabrique des spectacles à partir de cette dimension anthropologique. À travers ses projets de terrain, elle a rencontré de nombreux corps de métiers: métallos, infirmières, agents communaux, sportifs. Durant une heure, elle met en lien ces corps engagés dans le travail mêlant ainsi prisme intime et processus de création. Cette conférence vient interroger sur ce qu’il y a de commun entre nous tous. ### Rencontre avec Nicolas Adell À la suite de la représentation de l’_Encyclopédie du Geste Ouvrier_, des échanges avec Nicolas Adell, qui a suivi le projet de la compagnie Sylex, vous seront proposés. Nicolas Adell est anthropologue, maître de conférences à l’Université de Toulouse II-Le Mirail. Il travaille sur la production des identités individuelles et collectives (la narration de soi, le secret, l’initiation, la dimension patrimoniale des communautés sont ses postes d’observation).

Entrée libre sur réservation.

Salle polyvalente de Cieux Allée des loisirs 87520 Cieux Cieux Haute-Vienne



