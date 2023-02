SPECTACLE : LEGRAND ÉCRAN, 31 mars 2023, Marseillan Marseillan.

SPECTACLE : LEGRAND ÉCRAN

Théâtre Henri Maurin Marseillan Herault

2023-03-31 – 2023-03-31

Marseillan

Herault

Marseillan

Un théâtre musical où Michel Legrand, sera mis à l’honneur par Lilly le projectionniste et ses quatre complices qui nous feront entendre et revivre les musiques de film de ce célèbre compositeur contemporain, autour d’une histoire racontée et jouée.

Michel Legrand a écrit plus de deux cents musiques pour le cinéma et la télévision et fut honoré de trois Oscars et cinq Grammy Awards.

De notes en mots, de film en film, itinéraire d’un célèbre compositeur.

Marseillan

