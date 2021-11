Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage, Drôme Spectacle : L’Effet Magique de Tony Herman Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage

2021-12-17 10:00:00 – 2021-12-17 Place Andrevon Centre Culturel Cocteau

Bourg-de-Péage Drôme EUR 12 12 Spectacle de Noel encore plus magique avec Tony Herman et Florence billetterie.artis@gmail.com +33 7 68 73 32 08 http://www.compagnie-artis.com/ Place Andrevon Centre Culturel Cocteau Bourg-de-Péage

