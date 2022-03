Spectacle “L’Effet Indigo” Redon, 5 mars 2022, Redon.

Spectacle “L’Effet Indigo” Rue Joseph Lamour de Caslou Médiathèque Redon

2022-03-05 – 2022-03-05 Rue Joseph Lamour de Caslou Médiathèque

Redon Ille-et-Vilaine Redon

Le temps fort du mois de mars, dédié cette année au voyage, est l’occasion d’accueillir Sébastien Baron, navigateur, qui met en scène son périple en voilier, à travers un ciné-concert suivi d’un temps de rencontre. Le spectacle aura lieu le samedi 5 mars à 16h dans la salle d’animation de la médiathèque Jean-Michel Bollé.

À partir de 7 ans.

Artiste pluridisciplinaire et navigateur, je souhaite par ce spectacle en solo (du moins en apparence) mélanger mes savoirs autour de la musique, des effets visuels et du jeu d’acteur corporel, en naviguant entre la scène et l’écran vidéo, l’un bousculant l’autre, l’un influençant l’autre…L’Effet Indigo se veut être un spectacle singulier par sa forme, et pluriel par le mélange des arts.

Mon but, témoigner de ma propre expérience et de mon regard sur le monde, en proposant au public de voyager au sein d’une salle de théâtre, en espérant ouvrir quelques écoutilles et amener le spectateur à faire son propre raisonnement. Sébastien Baron.

Réservation obligatoire par téléphone au 02 99 71 29 38 ou par email : mediatheque@redon-agglomeration.bzh

+33 2 99 71 29 38

