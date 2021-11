Spectacle “L’effet Barnum” Poligny, 18 janvier 2022, Poligny.

Spectacle “L’effet Barnum” Salle des Fêtes 1 rue du 4 septembre Poligny

2022-01-18 20:30:00 – 2022-01-18 21:30:00 Salle des Fêtes 1 rue du 4 septembre

Poligny 39800

8 EUR RENDEZ-VOUS le mardi 18 janvier 2022 à 20h30, à la salle des fêtes de Poligny.

Mi Scène accueille la Compagnie “Pièces et Main d’œuvre” pour un spectacle théâtrale !

L’effet BARNUM est un spectacle qui naviguera entre l’espace public et un petit univers intime qui ressemble à une chambre mal rangée, où s’entassent souffrances sincères et vérités douteuses…

En une heure montre en main (car le temps c’est de l’argent), Stéphane et Carine nos deux guides, vous livreront en toute bienveillance la recette de la sérénité tant plébiscitée dans nos sociétés modernes.

Conseils avisés, exercices pratiques certifiés, témoignages authentiques se succèderont. Venez ZEN…

«S’il faut méditer, on méditera, s’il faut rire en collectif, pas de soucis, s’il faut une grosse dose de spiritualité, on relira la Bible pour les Nuls, s’il faut un brin de démagogie, on en apportera un camion-citerne… On fera ce qu’il faut et on le fera bien… A moins que le ténia du doute ne s’empare des intestins de nos certitudes !»

A partir de 10 ans.

Durée : 1 heure.

