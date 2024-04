Spectacle « Lectures Robinsonnes » Café d’Air Domaize Domaize, samedi 13 avril 2024.

Spectacle « Lectures Robinsonnes » 20h30 – Spectacle « Lectures Robinsonnes »

Ouverture des portes dès 19h et Grignotages sur place possible avec EnSol (« ensemble et solidaire ») Samedi 13 avril, 19h00 Café d’Air Domaize

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T19:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-13T19:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Café d’Air Domaize domaize Domaize 63520 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

domaize café d’air