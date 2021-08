Spectacle lecture : Gilbert Sore, un homme libre sous les pins. Théâtre Pierre Cravey, 18 septembre 2021, La Teste-de-Buch.

Spectacle lecture : Gilbert Sore, un homme libre sous les pins.

Théâtre Pierre Cravey, le samedi 18 septembre à 19:00

### Lecture de poèmes et textes inédits de Gilbert Sore, poète-instituteur testerin du début du XXe siècle. Le spectacle est mis en scène et accompagné d’improvisations musicales. Instituteur et poète testerin, Gilbert Sore a beaucoup écrit sur sa ville et son pays le bassin d’Arcachon, durant la première moitié du XXème siècle. Mais il a aussi, tout au long d’une vie riche, active et engagée, témoigné, au travers de ses expériences personnelles, de évènements de son temps. Le spectacle proposé ici met en scène plusieurs lectures de textes inédits, poèmes et extraits d’articles de presses. Ces lectures, orchestrées par le metteur en scène Philippe Vialèles et présentées par la petite fille de l’auteur, seront accompagnées d’intermèdes musicaux préparés par deux musiciens testerins, Thierry Beaugendre et Francis Pédemay. Avec les participations amicales de Philippe Laveau, président de l’association Lire et Delire(s) et de Nicole et Jacques Léglise.

Gratuit. Sur inscription. Accueil en fonction des règles sanitaires en vigueur.

Théâtre Pierre Cravey Rue Gilbert Sore, 33260 La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Gironde



