Rebotier met la parole à nu pour donner à voir, pleine face pleine vitesse, la voie où nous sommes engagés : la 6e vague d’extinction des autres. Un cri de rage ironique et grinçant contre l’anthropocentrisme violent, poussé par son auteur, vivant.



“Contre les bêtes” est un cri de rage et de colère devant la domination de l’homme sur les autres espèces et la destruction du monde. Un monologue plein d’ironie qui met le langage en première ligne. Jacques Rebotier met la parole à nu et la rhabille pour vous montrer, pleine face pleine vitesse, la voie sur laquelle nous sommes engagés : la sixième vague d’extinction des espèces.

La Fondation Saint-John Perse vous invite, dans le cadre de Une 5ème Saison, à venir découvrir le spectacle-lecture “Contre les bêtes” de Jacques Rebotier : “Une œuvre ironique et grinçante sur la sixième vague d’extinction des espèces.”

