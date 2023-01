SPECTACLE “L’ECHO D’UN NARCISSE” A CLISSON Clisson, 24 mars 2023, Clisson .

SPECTACLE “L’ECHO D’UN NARCISSE” A CLISSON

Espace Saint Jacques Rue du Docteur Duboueix Clisson Loire-Atlantique Rue du Docteur Duboueix Espace Saint Jacques

2023-03-24 – 2023-03-24

Rue du Docteur Duboueix Espace Saint Jacques

Clisson

Loire-Atlantique

5 EUR Après Dédale, la Cie Bissextile présente L’EchO d’un Narcisse, spectacle attribué au jeune public autour de la mythologie grecque.

Nous plaçant au carrefour entre le spectacle et la conférence dansée, la légende de Narcisse et de la nymphe Echo est reliée à l’actualité.

Aujourd’hui, plus que jamais, les frontières entre réel et virtuel se brouillent. Nous plongeons dans la symbolique du miroir, soulevons les questions de l’image, du reflet de soi, du regard des autres, sa résonance et son écho dans les réseaux sociaux.

La mise en scène de ces 2 personnages enfermés dans une boucle infernale est une mise en abîme visuelle et sonore.

Chorégrphie : Stéphane Fratti et Claire Meguerditchian, interprétation : Stéphane Frantti, Olivia Maillard, Claire Meguerditchian, Musique : David Kern, Costumes : Thierry Grapotte, Regard extérieur : Lucie Valon.

Après Dédale, la compagnie Bissextile présente « L’EchO d’un Narcisse », 2e volet d’une série de créations destinées au jeune public autour de la mythologie grecque. Au carrefour entre le spectacle et la conférence dansée, la légende de Narcisse et de la nymphe Écho est reliée à l’actualité.

contact@mairie-clisson.fr +33 2 40 80 17 80 http://www.mairie-clisson.fr/

Rue du Docteur Duboueix Espace Saint Jacques Clisson

dernière mise à jour : 2023-01-25 par